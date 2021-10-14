Судья Васильев о своем пожизненном отстранении: Нельзя ошибаться против большого клуба не из Москвы

Футбольный арбитрвысказался по поводу своего пожизненного отстранения от судейской деятельности.

«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы .

Я ведь действительно допускал серьезные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

В начале мая глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, исполняющий обязанности президента РПЛ, сообщил, что Васильева временно отстранили от работы на матчах РПЛ. Арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» в матче с «Ахматом». Позже стало известно о пожизненном отстранении Васильева.