На ЧМ-2022 определение офсайда может быть автоматизировано

Бывший главный тренер «Арсенала»сообщил о готовящемся совершенствовании VAR. Оно состоит в том, что определять положение «вне игры» будет уже не человек.

«Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно что касается правил офсайда. В 2022 году на чемпионате мира можно будет принимать очень быстрые решения по этому вопросу. Это будет меньше тормозить игру, потому что это то, в чем можно обвинить VAR.

Высока вероятность, что определение офсайда будет автоматизировано на чемпионате мира-2022. Я обязан хранить эту информацию в секрете, но это будет следующим крупным достижением в судействе», — цитирует Венгера Goal.

Напомним, мировой форум в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года.