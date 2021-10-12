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    Наставник сборной Англии назвал идею проведения ЧМ раз в два года бессмысленной

    Футбол ФИФА Сборная Англии Футбол Англии Между тем
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал свое мнение об идее проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Я видел некоторые предложения, но не очень понимаю, что именно сейчас обсуждается в ФИФА. Все стремительно меняется. Была презентация, набор предложений, за которыми, правда, сложно угнаться.

    Хочу отметить, что все должны участвовать в этих обсуждениях: и представители клубного футбола, и представители международного футбола. Уже тогда можно будет вносить изменения в календарь, если они будут согласованы со всеми сторонами.

    Если бы было меньше окон, но мы собирали игроков на более длительный период времени, это могло бы помочь и клубам, и сборным. Если времени станет еще меньше, то я не совсем понимаю концепцию. Мне это кажется бессмысленным», — приводит слова Саутгейта Goal.

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