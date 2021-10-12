Литва U21 — Россия U21: счет матча 0:3, обзор голов

Футболисты молодежной сборной России Фото: РФС
Встреча группы C, которая прошла в Алитусе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Россияне вышли вперед на 65-й минуте, когда Тимур Сулейманов сделал пас вперед, Константин Тюкавин ворвался в штрафную с левого края и на исполнение пробил в дальний угол.
Еще через две минуты литовский хавбек Каролис Узела сделал пас назад своему вратарю, который махнул мимо мяча, который оказался в сетке.
На 71-й минуте Тюкавин оформил дубль, замкнув прострел от Константина Марадишвили.
Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
Литва U21 — Россия U21 0:3
Голы: 0:1 Konstantin Tyukavin (65'), 0:2 Karolis Uzela (автогол) (68'), 0:3 Konstantin Tyukavin (71')
В следующем туре 12 октября Россия на своем поле примет Словакию.
Группа С: 1. Испания — 9 очков, 2. Россия — 9, 3. Словакия — 6, 4. Мальта — 3, 5. Литва — 3, 6. Северная Ирландия — 3.