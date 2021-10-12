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    Молодежная сборная России разгромила Литву

    Литва U21 — Россия U21: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная России Футбол России Сборная Литвы
    Молодежная сборная России одержала победу над командой Литвы в матче отборочного цикла Евро-2023.

    Футболисты молодежной сборной России
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    Встреча группы C, которая прошла в Алитусе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    Россияне вышли вперед на 65-й минуте, когда Тимур Сулейманов сделал пас вперед, Константин Тюкавин ворвался в штрафную с левого края и на исполнение пробил в дальний угол.

    Еще через две минуты литовский хавбек Каролис Узела сделал пас назад своему вратарю, который махнул мимо мяча, который оказался в сетке.

    На 71-й минуте Тюкавин оформил дубль, замкнув прострел от Константина Марадишвили.

    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
    Литва U21 — Россия U21 0:3
    Голы: 0:1 Konstantin Tyukavin (65'), 0:2 Karolis Uzela (автогол) (68'), 0:3 Konstantin Tyukavin (71')

    В следующем туре 12 октября Россия на своем поле примет Словакию.

    Группа С: 1. Испания — 9 очков, 2. Россия — 9, 3. Словакия — 6, 4. Мальта — 3, 5. Литва — 3, 6. Северная Ирландия — 3.

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