Литва U21 — Россия U21: счет матча 0:3, обзор голов

Молодежная сборнаяодержала победу над командойв матче отборочного цикла Евро-2023.

Встреча группы C, которая прошла в Алитусе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Россияне вышли вперед на 65-й минуте, когда Тимур Сулейманов сделал пас вперед, Константин Тюкавин ворвался в штрафную с левого края и на исполнение пробил в дальний угол.

Еще через две минуты литовский хавбек Каролис Узела сделал пас назад своему вратарю, который махнул мимо мяча, который оказался в сетке.

На 71-й минуте Тюкавин оформил дубль, замкнув прострел от Константина Марадишвили.

Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C Литва U21 — Россия U21 0:3 Голы: 0:1 Konstantin Tyukavin (65'), 0:2 Karolis Uzela (автогол) (68'), 0:3 Konstantin Tyukavin (71')

В следующем туре 12 октября Россия на своем поле примет Словакию.

Группа С: 1. Испания — 9 очков, 2. Россия — 9, 3. Словакия — 6, 4. Мальта — 3, 5. Литва — 3, 6. Северная Ирландия — 3.