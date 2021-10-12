ФИФА восстановила в правах федерацию футбола Чада

Международная федерация футбола восстановила в правах федерацию футбола Чада (FTFA), сообщает пресс-служба ФИФА.

ФИФА приостановила деятельность федерации в апреле в связи с тем, что власти Чада отозвали полномочия, делегированные FTFA, создали временный национальный комитет по управлению футболом и захватили контроль над помещениями организации.

«Приняв к сведению, что правительство Чада восстановило полномочия, делегированные FTFA, и отменило свое решение о создании национального комитета для временного управления футболом, и что помещения федерации снова находятся под контролем президента организации Моктара Махамуда Хамида, бюро совета ФИФА решило немедленно отменить приостановление деятельности FTFA.

Совместная миссия ФИФА и Африканской конфедерации футбола будет незамедлительно направлена в Нджамену, чтобы следить за продолжающимися обсуждениями между FTFA и правительством Чада», — говорится в заявлении ФИФА.