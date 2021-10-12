Билялетдинов: Настоящим испытанием для сборной будет игра с Хорватией

Бывший игрок сборной Россииоценил игру национальной команды в матче отборочного раунда против Словении (2:1).

«Доволен, что взяли три очка, что мы на первом месте, но эмоций каких-то сумасшедших не испытываю. Ровный матч, любой мог выиграть в итоге.

Забили два, через себя даже забиваем — глаза радуются. Все на обычном уровне, как мы привыкли в последних играх. Главное — очки берем, а остальное для меня как-то неважно.

Самое большое испытание будет у нас с Хорватией, а этот матч просто неинтересно было смотреть, вот и все», — сказал Динияр Билялетдинов Sport24.

Благодаря этой победе и ничьей в матче Хорватия — Словакия (2:2) команда Валерия Карпина вырвалась в лидеры отборочной группы H, набрав 19 очков.

За два тура до конца отборочного цикла россияне оторвались от идущих 3-й и 4-й позициях Словакии и Словении на 9 очков, что гарантирует им как минимум участие в стыковых матчах (2-е место).