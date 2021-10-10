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    Мартинес: Хотим воспользоваться этой уникальной возможностью и сразиться с чемпионами Европы

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    Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал предстоящий матч за третье место в Лиге наций со сборной Италии.

    Роберто Мартинес и Кевин Де Брейне
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    Роберто Мартинес и Кевин Де Брейне

    «Мы хорошо тренировались, и мы неплохо готовы к игре с Италией. Было большое разочарование после поражения в матче с Францией, но это уже позади, сейчас мы начинаем новый цикл. Я знаю, что все подготовлены и знают, насколько важной будет завтрашняя встреча. В ноябре нам нужно победить в отборочном турнире к чемпионату мира, поэтому каждый, кто выйдет на поле, должен доказать свою ценность.

    Знают ли игроки, что Бельгия больше не является лидером рейтинга ФИФА? Конечно! Сейчас мы хотим воспользоваться этой уникальной возможностью и сразиться с чемпионами Европы, чтобы вновь проверить свои способности. Против Франции мы показали, на что способны», — приводит слова Мартинеса Calciomercato.

    Игра состоится 10 октября. Начало в 16:00 по мск.

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