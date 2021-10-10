Сборная Италии сыграет на своем поле против команды Бельгии в матче за третье место в Лиге наций. Матч пройдет 10 октября в Турине, начало — в 16:00 мск. Италия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Сборная Италии, вопреки почти всем прогнозам, не смогла выйти в финал Лиги наций. В полуфинале действующие чемпионы Европы потерпели поражение от Испании — 1:2.

И это было первое поражение Италии с июня 2018 года. Невероятная беспроигрышная серия прервалась на 38 матче . Но в любом случае, мировое рекорд по количеству игр без поражений теперь все равно принадлежит итальянцам.

В матче против Испании команде Роберто Манчини все испортил быстрый пропущенный гол. Италия не очень привыкла отыгрываться, плюс к этому вскоре добавилась еще одна проблема — красную карточку за пару минут до перерыва получил Леонардо Бонуччи. Пока «Скуадра Адзурра» приходила в себя, испанцы забили еще один мяч.

Понятно, что отыграть вдесятером у Испании два мяча нереально, хотя Италия все равно попыталась и даже смогла забить один гол. Но если говорить в целом, это была абсолютно заслуженная победа «фурии рохи».

Бельгия

Тем временем сборная Бельгии пережила очередную катастрофу. Казалось, на этот раз уже ничего не помешает ей выйти в финал и побороться за трофей, но в какой-то момент что-то снова пошло не так.

Бельгийцы просто идеально провели первый тайма в матче с Францией, забили два шикарных гола, и, по сути, были уже одной ногой в финале, но после перерыва сценарий игры резко поменялся.

Сначала французы отыграли один мяч, потом еще — и вот уже 2:2. И психологическое преимущество полностью на стороне соперника. Впрочем, незадолго до финального свистка Ромелу Лукаку снова забил, но этот гол был отменен после видеопросмотра. И буквально в следующей же атаке сборная Франции добила Бельгию шикарным голом Тео Эрнандеса.

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Судя по комментариям футболистов сборной Бельгии, после такого поражения им не очень хочется выходить на матч за третье место, смысла в котором действительно мало.

Прогноз и ставка

На Италию в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу Бельгии — за 3.32.

Можно легко поверить в том, что у бельгийцев нет никакого желания играть в таком матче. Игра за третье место в Лиге наций — это, в общем-то, товарищеская встреча.

У итальянцев же таких проблем с мотивацией не будет. Хотя из-за того, что матч пройдет на их поле.

Ставка — победа Италии за 2.23. Бельгия, к слову, наверняка выйдет не в оптимальном составе, что тоже можно считать серьезным аргументом в пользу Италии. Ну и не будем забывать, как лихо итальянцы расправились с топовой Бельгией на Евро-2020.