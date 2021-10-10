Италия
Сборная Италии, вопреки почти всем прогнозам, не смогла выйти в финал Лиги наций. В полуфинале действующие чемпионы Европы потерпели поражение от Испании — 1:2.
И это было первое поражение Италии с июня 2018 года.
В матче против Испании команде Роберто Манчини все испортил быстрый пропущенный гол. Италия не очень привыкла отыгрываться, плюс к этому вскоре добавилась еще одна проблема — красную карточку за пару минут до перерыва получил Леонардо Бонуччи. Пока «Скуадра Адзурра» приходила в себя, испанцы забили еще один мяч.
Понятно, что отыграть вдесятером у Испании два мяча нереально, хотя Италия все равно попыталась и даже смогла забить один гол. Но если говорить в целом, это была абсолютно заслуженная победа «фурии рохи».
Бельгия
Тем временем сборная Бельгии пережила очередную катастрофу. Казалось, на этот раз уже ничего не помешает ей выйти в финал и побороться за трофей, но в какой-то момент что-то снова пошло не так.
Бельгийцы просто идеально провели первый тайма в матче с Францией, забили два шикарных гола, и, по сути, были уже одной ногой в финале, но после перерыва сценарий игры резко поменялся.
Сначала французы отыграли один мяч, потом еще — и вот уже 2:2. И психологическое преимущество полностью на стороне соперника. Впрочем, незадолго до финального свистка Ромелу Лукаку снова забил, но этот гол был отменен после видеопросмотра. И буквально в следующей же атаке сборная Франции добила Бельгию шикарным голом Тео Эрнандеса.
Судя по комментариям футболистов сборной Бельгии, после такого поражения им не очень хочется выходить на матч за третье место, смысла в котором действительно мало.
Прогноз и ставка
На Италию в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу Бельгии — за 3.32.
Можно легко поверить в том, что у бельгийцев нет никакого желания играть в таком матче. Игра за третье место в Лиге наций — это, в общем-то, товарищеская встреча.
У итальянцев же таких проблем с мотивацией не будет. Хотя из-за того, что матч пройдет на их поле.
Ставка — победа Италии за 2.23. Бельгия, к слову, наверняка выйдет не в оптимальном составе, что тоже можно считать серьезным аргументом в пользу Италии. Ну и не будем забывать, как лихо итальянцы расправились с топовой Бельгией на Евро-2020.