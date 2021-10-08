Сборная США выиграла у Ямайки, Мексика и Канада сыграли вничью в отборе к ЧМ-2022

Сборнаядобыла домашнюю победу надв квалификационном матче к ЧМ-2022 со счетом 2:0.

Дублем в составе победителей отметился Рикардо Пепи, забивший оба гола уже после перерыва.

В другом поединке дня Мексика на своем поле не смогла обыграть Канаду, сыграв вничью со счетом 1:1.

Также Гондурас и Коста-Рика не выявили сильнейшего — 0:0, а Сальвадор дома переиграл Панаму со счетом 1:0.

После четырех туров в североамериканской зоне лидируют американцы и мексиканцы, имеющие по восемь баллов, следом расположилась Канада (6), за ней идут Панама и Сальвадор (по 5 пунктов).