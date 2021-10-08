«Галатасарай» заинтересован в аренде форварда «Спартака»

Форвард «Спартака»попал в сферу интересов турецкого, сообщает Takvim

В 24-летнем футболисте заинтересован главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим. Турецкий клуб рассчитывает зимой арендовать Ларссона до конца сезона.

Джордан Ларссон перешел в «Спартак» в 2019 году из шведского «Норрчепинга». Нынешнее соглашение Ларссона с москвичами рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне швед провел 11 матчей во всех турнирах за «Спартак», результативными действиями не отметился.

Всего за московский клуб он сыграл в 71 матче, забил 25 голов и стал автором 9 результативных передач.