ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинИгра на выбывание. Сборная России подходит к решающим матчам на фоне череды травм
  • 23:44
    • Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций
  • 21:37
    • «Магнитка» в гостях оказалась сильнее «Ак Барса»
  • 20:01
    • Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
  • 19:34
    • СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола
  • 17:33
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Finlandia Trophy
    Все новости спорта

    «Галатасарай» заинтересован в аренде форварда «Спартака»

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Галатасарай Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Форвард «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов турецкого «Галатасарая», сообщает Takvim.

    Джордан Ларссон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордан Ларссон

    В 24-летнем футболисте заинтересован главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим. Турецкий клуб рассчитывает зимой арендовать Ларссона до конца сезона.

    Джордан Ларссон перешел в «Спартак» в 2019 году из шведского «Норрчепинга». Нынешнее соглашение Ларссона с москвичами рассчитано до лета 2023 года.

    В текущем сезоне швед провел 11 матчей во всех турнирах за «Спартак», результативными действиями не отметился.

    Всего за московский клуб он сыграл в 71 матче, забил 25 голов и стал автором 9 результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словаки снова обыграют сборную России?
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Бразилия продлит серию побед в отборе на ЧМ-2022?
  • Венесуэла — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли Аргентина выиграть на поле Парагвая?
  • Парагвай — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Венесуэла — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Парагвай — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Енисей — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Киз — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кудерметова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры