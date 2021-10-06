В Италии опробуют новое правило определения офсайда

ФИФА с подачи итальянской стороны намерена протестировать новые правила определения положения «вне игры» в официальных матчах, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Как отмечает источник, что местные футбольные чиновники выступили с предложением пересмотреть правило определения офсайда. По их мнению, нужно увеличить разрешенное VAR расстояние между нападающим и защитником — нынешние условия дают преимущество обороняющейся стороне.

Новшество может быть опробовано в матчах национальных итальянских первенств среди молодежных команд уже в ближайшее время.

Напомним, на клубном чемпионате мира, который проходил в Катаре, видеоарбитры впервые получили в пользование систему полуавтоматического определения офсайда, когда робот через несколько секунд после эпизода передавал изображение на их мониторы. И вместо 2-3 минут решение выносилось за несколько секунд.