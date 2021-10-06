Бывший полузащитник «Спартака» признался в участии в договорных матчах

Бывший полузащитник «Спартака»заявил, что в начале карьеры принимал участие в договорных матчах.

«Я участвовал в договорняках (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще слава богу не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный.

Защитник, который меня опекал, мне прямым текстом говорит — беги! И открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой опекун в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает".

В общем забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту "игру" не предлагал», — написал Калиниченко на своем Telegram-канале.

На протяжении футбольной карьеры Калиниченко выступал за сборную Украины, «Днепр», «Спартак» и «Таврию».