Тедеско — один из кандидатов на замену Николичу в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Спартака»в ближайшее время может вернуться в чемпионат России.

Как сообщает «Чемпионат», Тедеско — один из двух кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» после возможной отставки Марко Николича.

Отмечается, что 36-летний специалист является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна.

Вторым кандидатом является другой немецкий тренер с опытом работы в Бундеслиге. Его хочет привести в команду руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник.

Ранее сообщалось, что Николич может покинуть «Локомотив» в ближайшие дни. По данным СМИ, сербский специалист сам решил уйти из столичной команды.