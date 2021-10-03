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    «Факел» разгромил «Текстильщик», «Торпедо» сыграло вничью с «Ротором»

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    Воронежский «Факел» одержал домашнюю победу над «Текстильщиком» (3:0) в матче 15-го тура Первенства ФНЛ.

    «Факел»
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    «Факел»

    Гол и две результативные передачи на свой счет записал нападающий Хызыр Аппаев, еще по мячу забили Максим Максимов и Роман Акбашев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Факел — Текстильщик Иваново 2:0
    Голы: 1:0 Хызыр Аппаев (20'), 2:0 Maksim Maksimov (54') Предупреждение: Руслан Магаль (45 + 2')

    В другом матче отчетного тура московское «Торпедо» на выезде сыграло вничью с «Ротором» — 1:1.

    В составе хозяев отличился Илья Бериашвили, за «Торпедо» забил Амур Калмыков.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Ротор — Торпедо 1:1
    Голы: 1:0 Ilia Beriashvili (пенальти) (11'), 1:1 Амур Калмыков (27') Предупреждения: Pavel Sedko (13'), Сергей Серченков (32'), Артём Самсонов (53'), Игорь Школик (66 + 3'), (90 + 4'), Игорь Школик (90 + 4')

    «Факел» набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. Ивановский клуб идет 17-м (13 очков).

    Календарь и таблица ФНЛ

    В следующем туре «Факел» на выезде встретится против клуба «Олимп-Долгопрудный», а «Текстильщик» сыграет дома с «Томью». Оба матча состоятся 9 октября.

    Результаты других матчей

    «Акрон» — «Кубань» 1:0
    «Волгарь» — «Велес» 0:1
    КАМАЗ — «Краснодар-2» 2:0

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