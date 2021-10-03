«Факел» разгромил «Текстильщик», «Торпедо» сыграло вничью с «Ротором»

Воронежскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 15-го тура Первенства ФНЛ.

Гол и две результативные передачи на свой счет записал нападающий Хызыр Аппаев, еще по мячу забили Максим Максимов и Роман Акбашев.

Футбол. Россия. ФНЛ Факел — Текстильщик Иваново 2:0 Голы: 1:0 Хызыр Аппаев (20'), 2:0 Maksim Maksimov (54') Предупреждение: Руслан Магаль (45 + 2')

В другом матче отчетного тура московское «Торпедо» на выезде сыграло вничью с «Ротором» — 1:1.

В составе хозяев отличился Илья Бериашвили, за «Торпедо» забил Амур Калмыков.

Футбол. Россия. ФНЛ Ротор — Торпедо 1:1 Голы: 1:0 Ilia Beriashvili (пенальти) (11'), 1:1 Амур Калмыков (27') Предупреждения: Pavel Sedko (13'), Сергей Серченков (32'), Артём Самсонов (53'), Игорь Школик (66 + 3'), (90 + 4'), Игорь Школик (90 + 4')

«Факел» набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. Ивановский клуб идет 17-м (13 очков).

Календарь и таблица ФНЛ

В следующем туре «Факел» на выезде встретится против клуба «Олимп-Долгопрудный», а «Текстильщик» сыграет дома с «Томью». Оба матча состоятся 9 октября.

Результаты других матчей

«Акрон» — «Кубань» 1:0

«Волгарь» — «Велес» 0:1

КАМАЗ — «Краснодар-2» 2:0