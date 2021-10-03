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    «Локомотив» проиграл одному из аутсайдеров РПЛ

    «Локомотив» — «Ростов»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Локомотив» потерпел поражение от «Ростова» в домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2.

    «Железнодорожники» вышли вперед на 10-й минуте. Гирано Керк прострелил справа в штрафную на Константина Марадишвили, который в прыжке пробил головой точно под перекладину.

    «Желто-синие» восстановили паритет на 31-й минуте благодаря автоголу Керка, от спины которого мяч срикошетил в ворота.

    А на 88-й минуте гости получили минимальный перевес. Армин Гигович с разворота выполнил передачу на Дмитрия Полоза, который опередил защитника и технично пробил низом в дальний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Ростов 1:2
    Голы: 1:0 Константин Марадишвили (9'), 1:1 Гирано Керк (автогол) (31'), 1:2 Дмитрий Полоз (89') Локомотив: Daniil Khudyakov, Дмитрий Живоглядов (Максим Ненахов, 46'), Дмитрий Баринов, Пабло, Наяир Тикнизян, Константин Марадишвили (Виталий Лисакович, 78'), Даниил Куликов, Alexis Beka, Faustino Anjorin (Фёдор Смолов, 46'), Гирано Керк, Франсуа Камано (Рифат Жемалетдинов, 68') Ростов: Николай Комличенко, Pontus Almqvist, Armin Gigovic, Danila Sukhomlinov (Хорен Байрамян, 67'), Дмитрий Полоз, Данил Глебов, Игорь Калинин (Николай Поярков, 71'), Максим Осипенко, Баштуш, Денис Терентьев, Сергей Песьяков Предупреждения: Pontus Almqvist (68'), Хорен Байрамян (71'), Пабло (73'), Сергей Песьяков (90 + 4')

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место (17 очков), а «Ростов» — 13-е (9 очков).

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