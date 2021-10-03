«Балтика» в меньшинстве спаслась от поражения в первом матче Игнашевича

Калининградскаяна своем поле сыграла вничью с(1:1) в рамках 15-го тура первенства ФНЛ.

Счет в матче открыли гости — на 22-й минуте нападающий Александр Коротаев реализовал пенальти в ворота «Балтики».

А на 47-й минуте калининградцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Иван Остойич.

Тем не менее, на 56-й минуте хавбек хозяев Ян Казаев сравнял счет.

Футбол. Россия. ФНЛ Балтика — Олимп-Долгопрудный 1:1 Голы: 0:1 Aleksandr Korotaev (пенальти) (22'), 1:1 Ян Казаев (56') Предупреждения: Ян Казаев (16'), Dmitri Sergeev (23'), Максим Кузьмин (26'), Joseph Oma Adah (27'), Nicholas Anwan (70'), Artem Popov (77'), Roman Kosyanchuk (77'), Nikita Balakhontsev (88') Удаление: Ivan Ostojic (47')

«Балтика» с 18 очками на 13-м месте в таблице ФНЛ, а «Олимп-Долгопрудный» на 16-м месте — 17 очков.