ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скрин из eFootball 2022Можно ли опозориться сильнее? Игроки создают мемы с багами eFootball 2022
  • 20:59
    • Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом» в Грозном
  • 20:53
    • «Локомотив» проиграл одному из аутсайдеров РПЛ
  • 20:23
    • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» победителя не определили
  • 19:14
    • «Реал» проиграл «Эспаньолу» в Барселоне
  • 18:25
    • «Зенит» в меньшинстве проиграл «Сочи»
    Все новости спорта

    «Балтика» в меньшинстве спаслась от поражения в первом матче Игнашевича

    Футбол ФНЛ Футбол России Балтика Олимп Долгопрудный Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Калининградская «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Олимп-Долгопрудным» (1:1) в рамках 15-го тура первенства ФНЛ.

    «Балтика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Балтика»

    Счет в матче открыли гости — на 22-й минуте нападающий Александр Коротаев реализовал пенальти в ворота «Балтики».

    А на 47-й минуте калининградцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Иван Остойич.

    Тем не менее, на 56-й минуте хавбек хозяев Ян Казаев сравнял счет.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Балтика — Олимп-Долгопрудный 1:1
    Голы: 0:1 Aleksandr Korotaev (пенальти) (22'), 1:1 Ян Казаев (56') Предупреждения: Ян Казаев (16'), Dmitri Sergeev (23'), Максим Кузьмин (26'), Joseph Oma Adah (27'), Nicholas Anwan (70'), Artem Popov (77'), Roman Kosyanchuk (77'), Nikita Balakhontsev (88') Удаление: Ivan Ostojic (47')

    «Балтика» с 18 очками на 13-м месте в таблице ФНЛ, а «Олимп-Долгопрудный» на 16-м месте — 17 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Милан» беспроигрышную серию в чемпионате Италии?
  • «Аталанта» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Как закончится андалузское дерби?
  • «Гранада» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Гэлакси» победит в малорезультативном поединке?
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гранада — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Колорадо Рэпидз
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Портленд Тимберз — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры