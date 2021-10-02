Примера. «Атлетико» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Эспаньола»

С 1 по 3 октября в испанской Примере пройдут матчи восьмого тура.

«Атлетик» Б — «Алавес» 1:0

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао одержал домашнюю победу над «Алавесом» — 1:0.

Единственный мяч на 44-й минуте забил Рауль Гарсия. Отметим, что он же не реализовал пенальти на 8-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Алавес 1:0 Гол: 1:0 Рауль Гарсия (44') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Daniel Vivian, Иньиго Мартинес, Микель Баленсиага, Алехандро Беренгер (Nico Williams, 66'), Унай Венседор, Дани Гарсия (Микель Весга, 87'), Икер Муньяин (Ойер Саррага, 78'), Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 77'), Иньяки Уильямс Алавес: Мамаду Силла (Хоселу, 46'), Луис Риоха, Мамаду Лум Н'Диайе (Томас Пина, 74'), Антонио Мойя (Факундо Пельистри, 82'), Miguel de la Fuente (Йон Гвидетти, 61'), Рубен Дуарте, Мэттью Миазга, Виктор Лагуардия, Чимо Наварро, Мартин Агиррегабирия (Мануэль Гарсия, 74'), Фернандо Пачеко Предупреждения: Чимо Наварро (8'), Унай Венседор (38'), Алехандро Беренгер (40'), Рауль Гарсия (73'), Томас Пина (84')

«Атлетик» набрал 13 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» идет 19-м (3 очка).

В следующем туре подопечные Марселино Тораля сыграют дома против «Вильярреала» (23 октября), а его сегодняшний соперник на своем поле примет «Бетис» (18 октября).

«Осасуна» — «Райо Вальекано»

2 октября, 15:00 мск

«Мальорка» — «Леванте»

2 октября, 17:15 мск

«Кадис» — «Валенсия»

2 октября, 19:30 мск

«Атлетико» М — «Барселона»

2 октября, 22:00 мск

«Эльче» — «Сельта»

3 октября, 15:00 мск

«Эспаньол» — «Реал Мадрид»

3 октября, 17:15 мск

«Вильярреал» — «Бетис»

3 октября, 19:30 мск

«Хетафе» — «Реал Сосьедад»

3 октября, 19:30 мск

«Гранада» — «Севилья»

3 октября, 22:00 мск