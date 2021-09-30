Хавбек «Рубина» получил вызов в сборную Южной Кореи на матчи отбора ЧМ-2022

Хван Ин Бом Фото: globallookpress.com
Всего к данным поединкам привлеченных 27 игроков национальной команды.
2022 카타르 월드컵 아시아 최종예선 — Road to Qatar— 대한축구협회(KFA) (@theKFA) September 27, 2021
10월 시리아-이란전 출전하는 🇰🇷남자 축구 국가대표팀의 명단을 공개합니다!
✔ 2022 카타르 월드컵 아시아 최종예선 — Road to Qatar
🇰🇷v🇸🇾#시리아 2021.10.07 (목) (H)
🇰🇷v🇮🇷#이란 2021.10.12 (화) (A)#대한민국 #축구 #국가대표팀 #월드컵 pic.twitter.com/n0BLVg7yfk
В октябре сборная Кореи проведет два матча. 7 октября она сыграет против Сирии, а 12 числа сыграет против Ирана. После двух туров корейцы занимают второе место в группе А азиатского отборочного турнира ЧМ-2022, имея на счету четыре очка.