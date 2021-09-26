«Удинезе» — «Фиорентина»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Фриули», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол с пенальти на 16-й минуте забил Душан Влахович.
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин весь матч просидел на скамейке запасных.
Футбол. Италия. Серия А
Удинезе — Фиорентина 0:1
Гол: 0:1 D. Vlahovic (пенальти) (16') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Брам Нуйтинк (Iyenoma Udogie, 71'), Самир Ханданович, Брандон Соппи (Игнасио Пуссетто, 46'), Толгай Али Арслан (Жан-Виктор Макенго, 46'), Уолас, Роберто Перейра, Йенс Ларсен (Науэль Молина, 71'), Бету, Жерар Деулофеу Фиорентина: Риккардо Сапонара, Душан Влахович, Хосе Мария Кальехон, Альфред Дункан (Youssef Maleh, 65'), Лукас Торрейра, Джакомо Бонавентура (Софьян Амрабат, 65'), Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 60'), Лукас Мартинес (Матия Настасич, 65'), Никола Миленкович, Альваро Одриосола, Бартломей Дронговский Предупреждения: L. Martinez (17'), T. Arslan (45 + 2'), Уолас (53'), S. Amrabat (70')
В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает пятое место (12 очков), а «Удинезе» — 13-е (7 очков).
Другие результаты:
«Сассуоло» - «Салернитана» — 1:0
«Эмполи» — «Болонья» — 4:2