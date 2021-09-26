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    Гендиректор «Краснодара»: Все спорные моменты трактовались в пользу «Сочи»

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    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг после игры с «Сочи» (3:0) эмоционально выступил по поводу уровня судейства в чемпионате России.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    «Сегодня на ВАР-е сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придет. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать.

    Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу "Сочи".

    Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербург, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Фурса, который считается главой департамента инспектирования.

    Такое давление переходит все границы. Я не знаю, что сегодня исполнял судья (Игорь Панин). У него были разные трактовки отдельных эпизодов.

    Если бы это были "Спартак" или "Зенит", судили бы совсем по-другому. Я думаю, что наш судейский комитет разберется и примет решение», — сказал Хашиг в эфире канала «Матч Премьер».

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