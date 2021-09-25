Семак заявил о нехватке легкости и свежести

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в девятом туре РПЛ.

«Пропустили первыми, поэтому пришлось приложить больше усилий для победы. Не хватало легкости и свежести. Матч сложился тяжело. Много контролировали игру, но создали меньше моментов, чем обычно.

В концовке был единственный голевой момент у наших ворот — счастье, что соперник не забил. Нам надо было хладнокровнее играть в чужой штрафной, чтобы забить еще.

Предполагали, что "Крылья" будут низко обороняться, было сложно вскрывать оборону. Перестроились, чтобы Далер Кузяев играл повыше, но нам не хватало динамики.

В перерыве заменили Далера из-за желтой карточки, выпустили Сашу Ерохина. Вернулись к привычной схеме, чтобы надежнее действовать при контратаках соперника», — цитирует Семака «Р-Спорт».