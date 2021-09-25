«Зенит» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче девятого тура российской Премьер-лиги одержал победу над— 2:1.

Самарцы открыли счет уже на 14-й минуте, когда Антон Зиньковский получил пас от партнера, дошел до штрафной площади и на исполнение с левой уложил мяч в дальний нижний угол.

«Сине-бело-голубые» отыгрались на 35-й минуте. Клаудиньо с углового навесил в штрафную, Артем Дзюба продавил защитника и головой переправил мяч в нижний угол ворот.

На 78-й минуте Дзюба заработал для своей команды пенальти, который реализовал Алексей Сутормин, уложив мяч в верхний угол ворот.

В компенсированное время Зиньковский был близок к тому, чтобы оформил дубль, но хозяев спас Станислав Крицюк.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Крылья Советов 1:1 Голы: 0:1 A. Zinkovskiy (14'), 1:1 A. Dzyuba (35'), 2:1 A. Sutormin (пенальти) (79') Зенит: Станислав Крицюк, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 72'), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Малком, Далер Кузяев (Александр Ерохин, 46'), Вендел, Claudinho (Андрей Мостовой, 72'), Артём Дзюба (Сердар Азмун, 80') Крылья Советов: Иван Сергеев, Максим Глушенков (Владислав Сарвели, 68'), Антон Зиньковский, Денис Якуба (Danil Prutsev, 68'), Дмитрий Иванисеня, Роман Ежов, Юрий Горшков, Мехди Зеффан, Александр Солдатенков, Никита Чернов, Иван Ломаев Предупреждения: M. Zeffane (5'), M. Glushenkov (9'), D. Kuzyaev (26'), Александр Ерохин (55'), I. Sergeyev (71'), A. Soldatenkov (79')

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (23 очка), а «Крылья Советов» — десятое (10 очков).