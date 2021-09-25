ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Манчестер Сити»Конец беспроигрышной серии «Челси». «МанСити» был лучшим на «Стэмфорд Бридж»
  • 18:27
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 18:15
    • Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» против «Уфы»
  • 16:23
    • Гол Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»
  • 15:57
    • «Локомотив» не сумел обыграть одного из аутсайдеров РПЛ
  • 15:06
    • Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»
    Все новости спорта

    «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»

    «Зенит» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Зенит Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Зенит» в домашнем матче девятого тура российской Премьер-лиги одержал победу над «Крыльями Советов» — 2:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Самарцы открыли счет уже на 14-й минуте, когда Антон Зиньковский получил пас от партнера, дошел до штрафной площади и на исполнение с левой уложил мяч в дальний нижний угол.

    «Сине-бело-голубые» отыгрались на 35-й минуте. Клаудиньо с углового навесил в штрафную, Артем Дзюба продавил защитника и головой переправил мяч в нижний угол ворот.

    На 78-й минуте Дзюба заработал для своей команды пенальти, который реализовал Алексей Сутормин, уложив мяч в верхний угол ворот.

    В компенсированное время Зиньковский был близок к тому, чтобы оформил дубль, но хозяев спас Станислав Крицюк.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Крылья Советов 1:1
    Голы: 0:1 A. Zinkovskiy (14'), 1:1 A. Dzyuba (35'), 2:1 A. Sutormin (пенальти) (79') Зенит: Станислав Крицюк, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 72'), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Малком, Далер Кузяев (Александр Ерохин, 46'), Вендел, Claudinho (Андрей Мостовой, 72'), Артём Дзюба (Сердар Азмун, 80') Крылья Советов: Иван Сергеев, Максим Глушенков (Владислав Сарвели, 68'), Антон Зиньковский, Денис Якуба (Danil Prutsev, 68'), Дмитрий Иванисеня, Роман Ежов, Юрий Горшков, Мехди Зеффан, Александр Солдатенков, Никита Чернов, Иван Ломаев Предупреждения: M. Zeffane (5'), M. Glushenkov (9'), D. Kuzyaev (26'), Александр Ерохин (55'), I. Sergeyev (71'), A. Soldatenkov (79')

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (23 очка), а «Крылья Советов» — десятое (10 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли Витория еще ближе к отставке?
  • «Спартак» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Вернет ли «Интер» себе лидерство в Серии А после матча с «Аталантой»?
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Реал» обыграет «Вильярреал» с крупным счетом?
  • «Реал» Мадрид — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.00
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бетис — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры