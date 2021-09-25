ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Герты»Новый инвестор не помог. Что не так с берлинской «Гертой»?
  • 23:43
    • «Бавария» обыграла «Гройтер Фюрт», одержав 8-ю победу подряд
  • 22:35
    • СМИ: Тренер «Реймса» может сменить Кумана в «Барселоне»
  • 21:56
    • «Локомотив» уволил главного тренера
  • 21:48
    • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
  • 21:32
    • «Спартак» в овертайме дожал «Нефтехимик»
    Все новости спорта

    В Бразилии с клуба сняли очки из-за расизма

    Футбол Латинская Америка Между тем Скандалы
    Высший трибунал спортивного правосудия Бразилии (STJD) наказал бразильский клуб «Бруске» лишением трех очков по делу о расизме в отношении игрока «Лондрины» Селсиньо, ранее выступавшего за московский «Локомотив», сообщает Globo Esporte.

    В Бразилии с клуба сняли очки из-за расизма
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В Бразилии с клуба сняли очки из-за расизма

    Инцидент произошел 28 августа в матче «Бруске» и «Лондрины» в рамках второго дивизиона бразильского футбола.

    Также наложен штраф в размере 60 тысяч реалов, так как председатель совета клуба Жулиу Антониу Петерманн признан виновным в оскорблениях в адрес 33-летнего игрока. Сам Петерманн дисквалифицирован на 360 дней и оштрафован на 30 тысяч реалов.

    Селсиньо защищал цвета «Локомотива» в 2006-2007 годах. За основной состав красно-зеленых он провел шесть матчей и забил один гол.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» продлит серию побед в противостоянии с «Ман Сити»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
  • Сможет ли «Локомотив» обыграть «Химки»?
  • «Химки» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Создаст ли «Алавес» проблемы «Атлетико»?
  • «Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.00
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры