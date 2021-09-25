В Бразилии с клуба сняли очки из-за расизма

Высший трибунал спортивного правосудия Бразилии (STJD) наказал бразильский клуб «Бруске» лишением трех очков по делу о расизме в отношении игрока «Лондрины» Селсиньо, ранее выступавшего за московский «Локомотив», сообщает Globo Esporte.

Инцидент произошел 28 августа в матче «Бруске» и «Лондрины» в рамках второго дивизиона бразильского футбола.

Также наложен штраф в размере 60 тысяч реалов, так как председатель совета клуба Жулиу Антониу Петерманн признан виновным в оскорблениях в адрес 33-летнего игрока. Сам Петерманн дисквалифицирован на 360 дней и оштрафован на 30 тысяч реалов.

Селсиньо защищал цвета «Локомотива» в 2006-2007 годах. За основной состав красно-зеленых он провел шесть матчей и забил один гол.