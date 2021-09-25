Примера. «Атлетико» проиграл «Алавесу», «Реал» примет «Вильярреал»

С 25 по 27 сентября в испанской Примере пройдут матчи седьмого тура.

«Алавес» — «Атлетико» 1:0

«Алавес» нанес поражение «Атлетико» в домашнем матче седьмого тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 1:0.

Хозяева вышли вперед на 4-й минуте, когда после подачи Рубена Дуарте от угла поля Виктор Лагуардия выиграл борьбу во вратарской и головой протолкнул мяч в сетку.

Для «матрасников» это первое поражение в сезоне, команда из Витории набрала первые очки.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Атлетико 1:0 Гол: 1:0 V. Laguardia (4') Алавес: Фернандо Пачеко, Чимо Наварро, Мэттью Миазга, Виктор Лагуардия, Рубен Дуарте (Альберто Родригес, 79'), Мартин Агиррегабирия, Антонио Мойя (Томас Пина, 79'), Мамаду Лум Н'Диайе, Луис Риоха (Saul Garcia, 87'), Miguel de la Fuente (Факундо Пельистри, 61'), Мамаду Силла (Хоселу, 61') Атлетико: Антуан Гризманн, Луис Суарес, Янник Карраско (Ренан Лоди, 59'), Родриго Де Пауль, Жоффрей Кондогбиа (Матеус Кунья, 59'), Маркос Льоренте (Шиме Врсалько, 74'), Киран Триппьер (Анхель Корреа, 59'), Марио Эрмосо (Эктор Эррера, 61'), Фелипе, Стефан Савич, Ян Облак Предупреждения: S. Savic (17'), M. Sylla (31'), M. L. Ndiaye (36'), K. Trippier (53'), G. Kondogbia (55')

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает второе место (14 очков), а «Алавес» — 19-е (3 очка).

«Валенсия» — «Атлетик»

25 сентября, 17:15 мск

«Севилья» — «Эспаньол»

25 сентября, 19:30 мск

«Реал» — «Вильярреал»

25 сентября, 22:00 мск

«Мальорка» — «Осасуна»

26 сентября, 15:00 мск

«Барселона» — «Леванте»

26 сентября, 17:15 мск

«Райо Вальекано» — «Кадис»

26 сентября, 19:30 мск

«Реал Сосьедад» — «Эльче»

26 сентября, 19:30 мск

«Бетис» — «Хетафе»

26 сентября, 22:00 мск

«Сельта» — «Гранада»

27 сентября, 22:00 мск