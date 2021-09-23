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    Сульшер рассказал, почему Роналду не играл с «Вест Хэмом» в Кубке лиги

    Футбол Манчестер Юнайтед Кубок Лиги Футбол Англии
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после поражения от «Вест Хэма» (0:1) в третьем раунде Кубка английской лиги рассказал, почему в этом матче не участвовал Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Роналду в первых трех матчах после возвращения в «МЮ» забил четыре мяча.

    «Роналду прибыл и изменил ситуацию в команде, но очевидно, что сезон будет очень долгим. Он всегда хочет играть, но я не думаю, что это возможно.

    Может быть, это был очень большой риск полностью поменять стартовый состав, учитывая качество соперника. Но если вы собираетесь добиться успеха в конце сезона, у всей команды должны быть игровые минуты», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

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