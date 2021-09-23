Сульшер рассказал, почему Роналду не играл с «Вест Хэмом» в Кубке лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»после поражения от «Вест Хэма» (0:1) в третьем раунде Кубка английской лиги рассказал, почему в этом матче не участвовал

Роналду в первых трех матчах после возвращения в «МЮ» забил четыре мяча.

«Роналду прибыл и изменил ситуацию в команде, но очевидно, что сезон будет очень долгим. Он всегда хочет играть, но я не думаю, что это возможно.

Может быть, это был очень большой риск полностью поменять стартовый состав, учитывая качество соперника. Но если вы собираетесь добиться успеха в конце сезона, у всей команды должны быть игровые минуты», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после пяти туров, отставая по дополнительным показателям «Ливерпулю» и «Челси».