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    «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Юнайтед Вест Хэм
    «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» в домашнем матче третьего раунда Кубка английской лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 0:1.

    «Молотобойцы» забили победный гол на 9-й минуте. Райан Фредерикс прострелил на свободного Мануэля Лансини, который ударом низом в касание отправил мяч под левую штангу.

    Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич вышел на замену на 69-й минуте.

    «Красные дьяволы» играли без Криштиану Роналду, который не попал в заявку.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 0:1
    Гол: 0:1 M. Lanzini (9') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Диогу Далот, Эрик Бейи, Виктор Нильссон Линделёф, Алекс Теллес (Anthony Elanga, 73'), Донни ван де Бек, Неманья Матич, Джесси Лингард (Бруну Фернандеш, 73'), Хуан Мата (Мэйсон Гринвуд, 61'), Джейдон Санчо, Антони Марсьяль Вест Хэм: Джаррод Боуэн, Артур Масуаку (Никола Влашич, 69'), Мануэль Лансини (Пабло Форнальс, 68'), Андрей Ярмоленко, Марк Ноубл, Алекс Краль, Бенджамин Джонсон, Исса Диоп, Крэйг Доусон, Райан Фредерикс (Владимир Цоуфаль, 17'), Альфонс Ареола Предупреждение: M. Noble (57')

    Матчи следующего раунда Кубка лиги пройдут в конце октября.

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