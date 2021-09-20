Ближайшие матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми

«В понедельник в Перми произошла трагедия. В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли люди.
Российская премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания», — сообщает пресс-служба лиги.
В понедельник в Перми произошла трагедия. В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли люди.— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 20, 2021
Выражаем соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчанияhttps://t.co/Lqos13x1LO
Стрельба произошла 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По информации следственного комитета, стрельбу открыл студент. Восемь человек погибли, еще несколько человек пострадали.
В понедельник в РПЛ пройдут три матча. «Урал» сыграет на своем поле с «Локомотивом», «Рубин» встретится в Казани с «Зенитом», а в Москве состоится дерби ЦСКА — «Спартак».