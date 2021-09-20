Участие Пулишича в матче с «Астон Виллой» находится под вопросом

Полузащитник «Челси»может пропустить матч Кубка английской лиги против «Астон Виллы».

«Наверное, для его возвращения еще рано, по крайней мере, пока у меня такое впечатление. Посмотрим, может, Кристиан покажет хорошие признаки восстановления в ближайшие дни. Было бы здорово, если бы Пулишич смог сыграть, но сейчас его участие в игре под вопросом», — приводит Goal слова Тухеля.

В нынешнем сезоне Пулишич принял участие в двух поединках и забил один гол.

Матч «Челси» — «Астон Вилла» состоится 22 сентября на «Стэмфорд Бридж». Начало поединка в 21:45 мск.