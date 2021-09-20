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    Федотов рассказал, за счет чего Терехов может выиграть конкуренцию у Самошникова и Кудряшова

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов порассуждал о том, за счет чего защитник Сергей Терехов способен выиграть конкуренцию у Ильи Самошникова и Федора Кудряшова.

    Сергей Терехов
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    Сергей Терехов

    Терехов был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.

    «Какой смысл сравнивать Самошникова, Кудряшова и Терехова? Каждый играет за счет своих сильных сторон. Хорошая команда должна иметь на каждую позицию два претендента.

    Самошников очень быстрый, у него есть качества для игры в атаку, обе ноги рабочие. Терехов потоньше, может участвовать в каких-то комбинациях.

    Способен и качественно прессинговать, и обороняться, у него хватает физических возможностей. Он как коньяк, становится все крепче и лучше.

    Мы видели принципы построения игры Карпина в "Ростове". [Игрокам у него] очень важно иметь баланс, умение обороняться и хорошо атаковать.

    Если смотреть статистические данные по оборонительным действиям, у Сергея много отборов и перехватов, по интенсивности прессинга он один из лучших в лиге.

    За сезон свои три гола забивает, делает голевые передачи — это ставит его в один ряд с лучшими игроками чемпионата», — сказал Федотов Sport24.

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