Федотов рассказал, за счет чего Терехов может выиграть конкуренцию у Самошникова и Кудряшова

Главный тренер «Сочи»порассуждал о том, за счет чего защитникспособен выиграть конкуренцию у

Терехов был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.

«Какой смысл сравнивать Самошникова, Кудряшова и Терехова? Каждый играет за счет своих сильных сторон. Хорошая команда должна иметь на каждую позицию два претендента.

Самошников очень быстрый, у него есть качества для игры в атаку, обе ноги рабочие. Терехов потоньше, может участвовать в каких-то комбинациях.

Способен и качественно прессинговать, и обороняться, у него хватает физических возможностей. Он как коньяк, становится все крепче и лучше.

Мы видели принципы построения игры Карпина в "Ростове". [Игрокам у него] очень важно иметь баланс, умение обороняться и хорошо атаковать.

Если смотреть статистические данные по оборонительным действиям, у Сергея много отборов и перехватов, по интенсивности прессинга он один из лучших в лиге.

За сезон свои три гола забивает, делает голевые передачи — это ставит его в один ряд с лучшими игроками чемпионата», — сказал Федотов Sport24.