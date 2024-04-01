Россиянин Павел Котов сыграет против марокканца Эллиота Беншетри в первом круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 17:00 мск. Котов — Беншетри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Котов

Для Павла турнир в Марракеше имеет большое значение в контексте рейтинга. После прошлогоднего выхода в полуфинал ему предстоит защищать 100 очков.

В случае неудачи россиянин может снова свалиться в конец первой сотни, а пока что он находится на 68-й строчке.

Котов очень неудачно провел недавние «Мастерсы» в США. На «тысячнике» в Индиан-Уэллс он проиграл в первом раунде чилийцу Алехандро Табило, а в Майами уступил французу Люке Ван Ашу.

В конце февраля Котов проиграл Себастьяну Корде на старте турнира в Дубае со счетом 0:6, 2:6.

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Лучшим результатом Павла в этом году пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Гонконге. В начале января он выиграл у португальца Нуну Боржеша и итальянца Лоренцо Музетти.

Беншетри

Эллиот — один из тех, кому организаторы предоставили wild card. Без этого у него не было бы шансов попасть даже в квалификацию.

Представитель Марокко находится в седьмой сотне рейтинга. При этом он никогда не поднимался выше 198-го места.

В этом году Беншетри играл исключительно на «фьючерсах». И даже здесь он не демонстрировал каких-то выдающихся результатов.

В прошлом году Беншетри не прошел ни раунда в Марракеше. В первом же матче он уступил испанцу Хауме Муньяру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.32, победу Беншетри букмекеры предлагают за 3.40.

Прогноз: в 2018 году Павел проиграл Эллиоту на грунтовом «челленджере» в чешской Остраве. В отличие от соперника, россиянин с тех пор добился существенного прогресса.

Скорее всего, Котов не станет драматизировать в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Котова с форой по геймам (-4,0) за 1.92.