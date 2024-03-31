ОконченМанчестер Сити — Арсенал 0:0Онлайн
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    «Манчестер Сити» и «Арсенал» обошлись без забитых мячей

    «Манчестер Сити» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор

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    В центральном матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 0:0.

    Вильям Салиба — защитник «Арсенала»
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    Вильям Салиба — защитник «Арсенала»

    Игра получилась довольно закрытой, на двоих команды нанесли всего 17 ударов по воротам, их которых лишь три в створ.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Арсенал Лондон 0:0
    Манчестер Сити: Штефан Ортега, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Натан Аке (Рико Льюис, 27'), Йошко Гвардиол, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Матео Ковачич (Джек Грилиш, 61'), Филип Фоден (Жереми Доку, 61'), Эрлинг Холанд Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр (Такэхиро Томиясу, 66'), Вильям Салиба, Бен Уайт, Кай Хаверц, Букайо Сака (Габриэл Мартинелли, 78'), Деклан Райс, Жоржиньо (Томас Парти, 66'), Мартин Эдегор, Габриэл, Габриэл Жезус (Леандро Троссард, 72') Предупреждения: Габриэл Жезус (67'), Дэвид Райа (79')

    «Арсенал» остался на второй строчке в АПЛ с 65 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» пока третий, у него на очко меньше.

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