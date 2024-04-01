Австриец Доминик Тим сыграет против немца Максимилиана Мартерера в первом круге турнира в португальском Эшториле. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 15:30 мск. Мартерер — Тим: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мартерер

Макс здорово провел заключительную часть прошлого сезона, по итогам которой прорвался в топ-50.

Но сейчас немецкого теннисиста можно найти только в конце первой сотни рейтинга.

Дело в том, что в этом году Мартерер до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

Мартерер безуспешно пытался пройти первый круг на Открытом чемпионате Австралии, в Монпелье, Марселе, Роттердаме, Дохе и Дубае.

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Сезон на грунте 28-летний теннисист начал в конце марта на «челленджере» в Неаполе. После уверенной победы над шведом Элиасом Имером он не смог выйти на матч с Юго Бланше из-за повреждения.

Тим

Похоже, все идет к тому, что Доминик, возможно, уже в этом году объявит о завершении карьеры.

«Если опять закончу год в конце топ-100, придется задуматься, стоит ли оно того», — сказал бывшая третья ракетка мира в конце января. Сейчас он — 91-й.

А в конце марта Тим сообщил, что у него снова появилась боль в запястье. Именно эта травма, по сути, сломала его карьеру.

В этом году Тим до сих пор не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

Более того, в марте Доминик сначала уступил 302-й ракетке мира поляку Даниэлю Михальски на старте грунтового «челленджера» в Венгрии, а потом проиграл 219-й ракетка мира Лукасу Неймайеру на «челленджере» в Хорватии. Во втором случае он уступил со счетом 2:6, 1:6.

В 2023-м Тим дошел в Эшториле до четвертьфинале. В этом году он вряд ли сможет рассчитывать на подобный результат.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мартерера в этом матче можно поставить за 2.13, победу Тима букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: вряд ли Доминика здесь можно назвать фаворитом, даже с натяжкой — это будет преувеличением. Недавние матчи показали, что австриец находится в разобранном состоянии.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.