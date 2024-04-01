«Вильярреал» — «Атлетико». Матч пройдет в рамках 30-го тура испанской Примеры 1 апреля, начало — 22:00 (мск) «Вильярреал» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: после 29 туров «Вильярреал» располагается на девятом месте в таблице Примеры с 38 очками. Команда имеет еще шансы включиться в борьбу за еврокубковые места.

Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Марселино с минимальным счетом одолели на своем поле «Валенсию» (1:0). Единственный гол на 54-й минуте забил защитник Хорхе Куэнка. Также стоит отметить, что «Вильярреал» в середине первого тайма не реализовал пенальти.

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Ранее была победа на выезде над «Бетисом» (3:2) и дома над «Гранадой» (5:1).

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Не сыграют: травмированы Пино, Суарес, дисквалифицирован Кико Фемения, под вопросом участие Альбиоля, Байи, Фойта, Педрасы. Почти все они игроки основы.

Состояние команды: после назначения Марселино на пост главного тренера результаты «Вильярреала» заметно улучшились, и команда стала стабильно набирать очки, поднявшись уже к вершинам таблицы Ла Лиги.

«Атлетико»

Турнирное положение: сейчас команда Диего Симеоне занимает только пятое место в таблице Примеры с 55 очками. Понятно, что перед «Атлетико» стоит задача попасть в Лигу чемпионов, шансы на это есть и довольно неплохие.

Последние матчи: в 29-м туре «матрасники» потерпели на своем поле разгромное поражение от «Барселоны» со счетом 0:3. У команды в тот вечер ничего не получалось, тогда как соперник смог реализовать почти все свои моменты.

До этого «Атлетико» в гостях сенсационно уступил «Кадису» (0:2) и обыграл «Бетис» (2:1).

Не сыграют: из-за дисквалификации не будет Молины и Де Пауля, травмированы Витоло, Эрмосо, Лемар.

Состояние команды: перед перерывом на матчи сборных «матрасники» угодили в небольшой кризис, уступив в двух матчах и не забив ни одного мяча в ворота соперника. Возможно, две недели вне команды для многих игроков пошли на пользу, «Атлетико» надо обязательно брать три очка.

Статистика для ставок

В первом круге «Атлетико» обыграл на своем поле со счетом 3:1

В прошлом сезоне «Вильярреал» был сильнее в гостях 2:0, а на своем поле сыграл вничью 2:2

«Атлетико» проиграл две последних встречи, «Вильярреал» идет серией из четырех побед в Ла Лиге

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вильярреала» дают 3,20, а на «Атлетико» — 2,26. За ничью букмекеры предлагают 3,70.

Прогноз: даже с учетом всех последних успехов «Вильярреала» состав у «Атлетико» гораздо сильнее и сбалансированнее, а Диего Симеоне найдет способ взбодрить и завести своих футболистов.

Ставка: победа «Атлетико» за 2,26.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что гости оставят свои ворота в неприкосновенности.

Ставка: «Вильярреал» не забьет за 3,90.