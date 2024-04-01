В понедельник, 1 апреля, в 30-м туре итальянской Серии А «Лечче» на своем поле примет римскую «Рому». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. «Лечче» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства подопечные Луки Готти с 28 очками находятся в середине и на четыре балла оторвались от зоны вылета.

«Лечче» за всю дистанцию отпраздновал шесть викторий, десять матчей еще свел вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей составляет 26:45.

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Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «салентийцы» в гостях обыграли главного аутсайдера лиги «Салернитану» со счетом 1:0. И этой победой они прервали свою 5-матчевую серию без выигрышей, в которой потерпели пять фиаско.

Не сыграют: Кастриот Дермаку и Мохамед Каба травмированы и пропустят этот поединок.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: У «Лечче» только две виктории за последние десять игр чемпионата. И также в этот период времени коллектив расписал одну мировую и потерпел аж семь поражений. Причем шесть из них были сухими. А за 13 минувших встреч «желто-красные» только в одном поединке смогли забить больше одного гола.

«Рома»

Турнирное положение: Сейчас в таблице Серии А коллектив Даниеля Де Росси разместился на пятой позиции, имея в активе 51 очко и на три отстает от четвертой строки, дающей билет в ЛЧ.

«Рома» за всю дистанцию смогла выиграть 15 матчей, еще шесть встреч она свела вничью и восемь раз проиграла, забила 55 голов, а пропустила — 35.

Последние матчи: В своей последней игре чемпионата римская команда на своем поле минимально обыграла «Сассуоло» 1:0, а немногим ранее она проиграла в Англии «Брайтону» 0:1 в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы, но прошла дальше из-за домашней победы 4:0.

Не сыграют: Пауло Дибала, Сердар Азмун и Расмус Кристенсен пребывают в лазарете команды, а Лоренцо Пеллегрини дисквалифицирован.

Состояние команды: В рамках Серии А «Рома» не знает горечи поражений на протяжении последних пяти встреч. В этот период столичный клуб смог отпраздновать четыре виктории и один матч завершил миром. И в четырех из этих проведенных матчей «волки» забивали два и более мячей, и только в двух случаях сохраняли свои ворота сухими.

Статистика для ставок

«Лечче» дома проиграл три из четырех предыдущих игр при одной победе

«Рома» в чемпионате на выезде не уступает в четырех последних встречах, выиграв три из них

«Рома» выиграла у «Лечче» в пяти из шести минувших очных встреч при одной ничьей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ромы» — 1.95, победа «Лечче» — 4.30, ничья —

3.73.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.83 соответственно.

Прогноз: В этом поединке напрашивается ставка на победу «Ромы». И вот почему. Во-первых, римляне удачно играют против предстоящего противника, а во-вторых, «волки» набрали куда более лучшую форму, чем «Лечче».

Рекомендуемая ставка: победа «Ромы» за 1.95.

Прогноз: И также еще здесь ставим на верховой тотал, ведь римляне в своем последнем отрезке забивают немало, да и в очных противостояниях этих клубов в четырех из пяти минувших случаев были верхи.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11.