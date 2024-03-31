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    Гол и ассист Даку помогли «Рубину» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

    «Рубин» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Рубин» одержал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

    «Рубин»
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    «Рубин»

    Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте встречи благодаря голу нападающего команды Лазара Ранджеловича.

    На 35-й минуте «Рубину» удалось удвоить свое преимущество. На сей раз отличился Мирлинд Даку.

    Уже на 90+3-й минуте «Ахмат» все-таки сумел сократить отставание до минимума. Гол забил защитник команды Лукас Ловат.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Ахмат 2:1
    Голы: 1:0 Лазар Ранджелович (12'), 2:0 Мирлинд Даку (35'), : (71'), 2:1 Lovat L. (90+3') Рубин: Юрий Дюпин, Рустам Ашурматов, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Мирлинд Даку, Лазар Ранджелович, Vada V. Ахмат: Гиорги Шелия, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Лечи Садулаев, Бернард Бериша, Владимир Ильин, Ghandri N. Предупреждения: Артём Тимофеев (25'), Мирлинд Даку (66'), Рустам Ашурматов (90+4')

    После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Ахмат» — на 12-й позиции (20 баллов).

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