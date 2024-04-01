Француз Люка Ван Аш сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 15:30 мск. Ван Аш — Муньяр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ван Аш

Люка пусть и не впечатлил, но при этом провел три предыдущих месяца вполне достойно.

В январе француз выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии. Прежде чем уступить Стефаносу Циципасу, он выиграл у Джеймса Дакворта и Лоренцо Музетти.

Февраль получился не самым удачным, это факт, особенно это касается турниров в Роттердаме и Дохе — здесь 19-летний теннисист не смог пройти квалификацию.

Зато в марте Ван Аш дошел до полуфинала на престижном «челленджере» в Финиксе и выиграл один матч на «Мастерсе» в Майами.

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Также стоит отметить, что в прошлом году Люка обыграл на грунте у Стэна Вавринки, Адриана Маннарино и Алехандро Давидовича-Фокины, а в матче против Новака Джоковича в Баня-Луке ему удалось взять сет.

Муньяр

Хауме, в отличие от Ван Аша, в этом сезоне успел сыграть уже на четырех грунтовых турнирах.

В феврале испанский теннисист выиграл по два матча в аргентинской Кордове (здесь одержал победы над Даниэлем Галаном и Франсиско Серундоло) и Сантьяго.

На турнир в Буэнос-Айресе Муньяр не прошел квалификацию, а в Рио-де-Жанейро проиграл во втором круге Тьяго Сейботу Уайлду.

В прошлом году Муньяр провел на грунте 47 матчей (27 побед и 20 поражений). Его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.80, победу Муньяра букмекеры предлагают за 2.02.

Прогноз: в начале января Люка обыграл Хауме в квалификации турнира в новозеландском Окленде со счетом 3:6, 7:6, 6:2. Не факт, что испанец возьмет реванш, но, скорее всего, здесь теннисисты тоже не ограничатся двумя сетами.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.