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    Муньяр возьмет реванш у Ван Аша?

    Ван Аш — Муньяр. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Марракеше 1 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван Аш — Муньяр
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    Хауме Муньяр
    Француз Люка Ван Аш сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 15:30 мск. Ван Аш — Муньяр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Ван Аш

    Люка пусть и не впечатлил, но при этом провел три предыдущих месяца вполне достойно.

    В январе француз выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии. Прежде чем уступить Стефаносу Циципасу, он выиграл у Джеймса Дакворта и Лоренцо Музетти.

    Февраль получился не самым удачным, это факт, особенно это касается турниров в Роттердаме и Дохе — здесь 19-летний теннисист не смог пройти квалификацию.

    Зато в марте Ван Аш дошел до полуфинала на престижном «челленджере» в Финиксе и выиграл один матч на «Мастерсе» в Майами.

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    Также стоит отметить, что в прошлом году Люка обыграл на грунте у Стэна Вавринки, Адриана Маннарино и Алехандро Давидовича-Фокины, а в матче против Новака Джоковича в Баня-Луке ему удалось взять сет.

    Муньяр

    Хауме, в отличие от Ван Аша, в этом сезоне успел сыграть уже на четырех грунтовых турнирах.

    В феврале испанский теннисист выиграл по два матча в аргентинской Кордове (здесь одержал победы над Даниэлем Галаном и Франсиско Серундоло) и Сантьяго.

    На турнир в Буэнос-Айресе Муньяр не прошел квалификацию, а в Рио-де-Жанейро проиграл во втором круге Тьяго Сейботу Уайлду.

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    В прошлом году Муньяр провел на грунте 47 матчей (27 побед и 20 поражений). Его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.80, победу Муньяра букмекеры предлагают за 2.02.

    Прогноз: в начале января Люка обыграл Хауме в квалификации турнира в новозеландском Окленде со счетом 3:6, 7:6, 6:2. Не факт, что испанец возьмет реванш, но, скорее всего, здесь теннисисты тоже не ограничатся двумя сетами.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч Ван Аш — Муньяр с коэффициентом 1.95. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на теннис. Муньяр возьмет реванш у Ван Аша?
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