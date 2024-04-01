В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А и английском Чемпионшипе. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Болонья» — «Салернитана»

Футбол. Чемпионат Италии

«Болонья» за девять туров до финиша занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

В случае победы в предстоящем матче команда Тьяго Мотты сократит отставание от «Ювентуса» до двух очков.

Судя по недавним результатам, «Болонья» готова к борьбе со «Старой синьорой» за третью строчку. «Россоблу» выиграли семь из восьми последних матчей в чемпионате Италии.

Исключением на этом отрезке стала лишь домашяя встреча с миланским «Интером» (0:1).

«Болонья» в текущей кампании выиграла 11 из 15-ти матчей на своем поле и пропустила лишь восемь мячей.

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«Салернитана» — худшая команда сезона. Гости до сих пор набрали 14 очков и находятся на дне таблицы. Будет странно, если «Болонья» не обыграет такого соперника.

Ставка: победа «Болоньи» + тотал больше 1,5 за 1.52.

«Лечче» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии

На фоне последних результатов «Ромы» в итальянских СМИ вовсю рассуждают о том, что игроки, по всей видимости, сделали все от себя зависящее для увольнения Жозе Моуринью.

В девяти матчах Серии А под руководством Даниэле Де Росси римляне одержали семь побед и потерпели лишь одно поражение.

На этом отрезке «Рома» не смогла набрать очки только в игре с миланским «Интером» (2:4), которому сейчас нет равных в Италии.

В марте «джаллоросси» одержали победы над «Монцей» и «Сассуоло» и сыграли вничью с «Фиорентиной».

«Лечче» находится на 13-й строчке, на отрыв от зоны вылета составляет лишь три очка. Очевидно, что хозяев ждет нервная борьба за выживание.

Также стоит отметить, что «Лечче» проиграл девять из 13-ти предыдущих матчей в рамках чемпионата Италии.

Скорее всего, «Рома» наберет три очка и продолжит погоню за «Ювентусом» и «Болоньей».

Ставка: победа «Ромы» за 1.88.

«Лидс» — «Халл Сити»

Футбол. Чемпионшип

В Чемпионшипе началась самая настоящая война за две прямые путевки в английскую Премьер-лигу.

И одним из трех участников этой битвы стал «Лидс», который отстает на одно очко от «Ипсвича» и опережает на два «Лестер», у которого есть игра в запасе.

В минувшую пятницу команда Даниэля Фарке потеряла очки в гостевом матче с «Уотфордом», добившись всего лишь ничейного результата — 2:2.

Правда, беспроигрышная серия «Лидса» теперь составляет 14 матчей. На этом отрезке у него 12 побед.

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«Халл» тем временем забуксовал. Гости ни разу не выиграли в пяти предыдущих турах. При этом в четырех случаях была зафиксирована ничья.

В любом случае, здесь все указывает на то, что «Лидс» наберет три очка. Хозяева очень мощно проводят вторую половину сезона.

Ставка: победа «Лидса» за 1.42.

Общий коэффициент — 4.05.