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    «Болонья» приблизится к «Юве», а «Лидс» продлит невероятную серию

    Экспресс дня 1 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 апреля
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    «Болонья» выиграла семь из восьми последних матчей в Серии А
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А и английском Чемпионшипе. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Болонья» — «Салернитана»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Болонья» за девять туров до финиша занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

    В случае победы в предстоящем матче команда Тьяго Мотты сократит отставание от «Ювентуса» до двух очков.

    Судя по недавним результатам, «Болонья» готова к борьбе со «Старой синьорой» за третью строчку. «Россоблу» выиграли семь из восьми последних матчей в чемпионате Италии.

    Исключением на этом отрезке стала лишь домашяя встреча с миланским «Интером» (0:1).

    «Болонья» в текущей кампании выиграла 11 из 15-ти матчей на своем поле и пропустила лишь восемь мячей.

    Все прогнозы на Серию А

    «Салернитана» — худшая команда сезона. Гости до сих пор набрали 14 очков и находятся на дне таблицы. Будет странно, если «Болонья» не обыграет такого соперника.

    Ставка: победа «Болоньи» + тотал больше 1,5 за 1.52.

    «Лечче» — «Рома»

    Футбол. Чемпионат Италии

    На фоне последних результатов «Ромы» в итальянских СМИ вовсю рассуждают о том, что игроки, по всей видимости, сделали все от себя зависящее для увольнения Жозе Моуринью.

    В девяти матчах Серии А под руководством Даниэле Де Росси римляне одержали семь побед и потерпели лишь одно поражение.

    На этом отрезке «Рома» не смогла набрать очки только в игре с миланским «Интером» (2:4), которому сейчас нет равных в Италии.

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    В марте «джаллоросси» одержали победы над «Монцей» и «Сассуоло» и сыграли вничью с «Фиорентиной».

    «Лечче» находится на 13-й строчке, на отрыв от зоны вылета составляет лишь три очка. Очевидно, что хозяев ждет нервная борьба за выживание.

    Также стоит отметить, что «Лечче» проиграл девять из 13-ти предыдущих матчей в рамках чемпионата Италии.

    Скорее всего, «Рома» наберет три очка и продолжит погоню за «Ювентусом» и «Болоньей».

    Ставка: победа «Ромы» за 1.88.

    «Лидс» — «Халл Сити»

    Футбол. Чемпионшип

    В Чемпионшипе началась самая настоящая война за две прямые путевки в английскую Премьер-лигу.

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  • 29/03/2024

    • И одним из трех участников этой битвы стал «Лидс», который отстает на одно очко от «Ипсвича» и опережает на два «Лестер», у которого есть игра в запасе.

    В минувшую пятницу команда Даниэля Фарке потеряла очки в гостевом матче с «Уотфордом», добившись всего лишь ничейного результата — 2:2.

    Правда, беспроигрышная серия «Лидса» теперь составляет 14 матчей. На этом отрезке у него 12 побед.

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    «Халл» тем временем забуксовал. Гости ни разу не выиграли в пяти предыдущих турах. При этом в четырех случаях была зафиксирована ничья.

    В любом случае, здесь все указывает на то, что «Лидс» наберет три очка. Хозяева очень мощно проводят вторую половину сезона.

    Ставка: победа «Лидса» за 1.42.

    Общий коэффициент — 4.05.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 1 апреля с коэффициентом 4.05. Дата матча: 01.04.2024. Экспресс. «Болонья» приблизится к «Юве», а «Лидс» продлит невероятную серию
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