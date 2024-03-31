«Локомотив» — «Краснодар»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

В 22-м туре российской Премьер-лиги московскийне выявили победителя — 1:1

Для «быков» это был первый матч под руководством Мурада Мусаева, который вернулся в команду после ухода Владимира Ивича.

На 10-й минуте в свои ворота забил форвард «железнодорожников» Тимур Сулейманов, счет стал 1:0 в пользу «Краснодара»

После перерыва полным преимуществом на поле владели гости, но гол в итоге забил «Локомотив».

На 81-й минуте отличился Максим Глушенков, ему ассистировал Владислав Сарвели.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Краснодар 1:1 Голы: 0:1 Тимур Сулейманов (10'), 1:1 Максим Глушенков (81') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Лукас Фассон, Евгений Морозов, Илья Самошников, Марио Митай, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Тимур Сулейманов Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Кайо, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Жоау Батчи, Никита Кривцов, Кади Боржес, Джон Кордоба, Tormena Предупреждения: Максим Ненахов (8'), Никита Кривцов (11'), Евгений Морозов (25'), Александр Черников (34'), Лукас Фассон (36'), Кайо (40'), Дмитрий Баринов (56'), Максим Глушенков (72'), Рифат Жемалетдинов (88')

В следующем матче «Локомотив» сыграет на выезде с «Уралом».

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«Краснодар» отправится в гости к «Пари НН».