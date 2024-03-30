Лидер Ла Лиги «Реал» Мадрид на своем поле сыграет с «Атлетиком» в рамках 30-го тура. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

«Реал»

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 72 очка в 29-ти матчах. На счету мадридской команды 22 победы, 6 ничьих и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 64:20.

Беспроигрышная серия «Реала» во всех турнирах составляет 12 матчей. За этот отрезок подопечные Карло Анчелотти смогли одержать 8 побед, 4 встречи завершились вничью.

В крайнем туре Примеры мадридцы в гостях одолели «Осасуну» со счетом 4:2. Эта победа стала для «Реала» второй подряд после разгрома «Сельты» на своем поле туром ранее (4:0).

«Атлетик»

Команда из Бильбао идет на четвертой строчке в турнирной таблице. На счету «Атлетика» 56 очков в 29-ти матчах: 16 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 50:26.

У басков три победы в 4-х последних матчах во всех турнирах. В конце февраля «Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, разгромив мадридский «Атлетико» в ответной встрече полуфинала (3:0, общий счет 4:0). После этого подопечные Эрнесто Вальверде сыграли 3 матча в Ла Лиге, набрав в них 7 очков.

Двумя турами ранее «Атлетик» сыграл в нулевую ничью с «Барселоной», а затем одержал две победы подряд, обыграв «Лас-Пальмас» и «Алавес» с одинаковым счетом 2:0.

Личные встречи

В матче первого круга «Реал» выиграл на выезде со счетом 2:0. Всего в 10-ти крайних встречах на счету мадридцев 7 побед, «Атлетик» праздновал успех дважды и в одном случае была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Атлетик» с коэффициентом 2.10.