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    Сможет ли Гарин обыграть Родионова?

    Родионов — Гарин. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Эшториле 1 апреля 2024 года

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    Чилиец Кристиан Гарин сыграет против австрийца Юрия Родионова в первом круге турнира в португальском Эшториле. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 18:30 мск. Родионов — Гарин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 01 Апреля 2024 года

    Родионов

    Юрию пока никак не удается закрепиться в топ-100. После недавних неудач он свалился в рейтинге на 119-ю строчку.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс представитель Австралии попал в основную сетку как лаки-лузер, но в первом же матче проиграл венгру Фабиану Марожану.

    На старте «челленджера» в Финиксе Родионов уступил колумбийцу Даниэлю Галану, тоже не взяв ни сета.

    В Майами 24-летний теннисист проиграл в первом раунде квалификации финну Отто Виртанену.

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    Пока что единственным успехом Родионова в этом году остается победа на февральском «челленджере» в немецком Кобленце.

    Гарин

    Кристиан тоже провалил начало сезона. Основную часть грунтового сезона он начинает в статусе 112-й ракетки мира.

    На прошлой неделе чилиец дошел до четвертьфинала на грунтовом «челленджере» в Жироне. Дальше его не пустил ливанец Беньямин Хассан — 3:6, 1:6.

    В феврале Гарин провалил все южноамериканские турниры. В Рио-де-Жанейро бывшая 17-я ракетка мира выиграл один матч, а в Кордове и Буэнос-Айресе не прошел даже первый раунд.

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    Регресс Гарина не может не удивлять, относительно не так давно он входил в топ-20, а сейчас изо всех сил пытается вернуться в первую сотню.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Родионова в этом матче можно поставить за 2.46, победу Гарина букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: это явно не тот случай, где есть смысла ставить на фаворита. Гарин сейчас может проиграть кому угодно, на что указывают его недавние результаты, в том числе на грунте.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч Родионов — Гарин с коэффициентом 1.95. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гарин обыграть Родионова?
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