Родионов
Юрию пока никак не удается закрепиться в топ-100. После недавних неудач он свалился в рейтинге на 119-ю строчку.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс представитель Австралии попал в основную сетку как лаки-лузер, но в первом же матче проиграл венгру Фабиану Марожану.
На старте «челленджера» в Финиксе Родионов уступил колумбийцу Даниэлю Галану, тоже не взяв ни сета.
В Майами 24-летний теннисист проиграл в первом раунде квалификации финну Отто Виртанену.
Пока что единственным успехом Родионова в этом году остается победа на февральском «челленджере» в немецком Кобленце.
Гарин
Кристиан тоже провалил начало сезона. Основную часть грунтового сезона он начинает в статусе 112-й ракетки мира.
На прошлой неделе чилиец дошел до четвертьфинала на грунтовом «челленджере» в Жироне. Дальше его не пустил ливанец Беньямин Хассан — 3:6, 1:6.
В феврале Гарин провалил все южноамериканские турниры. В Рио-де-Жанейро бывшая 17-я ракетка мира выиграл один матч, а в Кордове и Буэнос-Айресе не прошел даже первый раунд.
Регресс Гарина не может не удивлять, относительно не так давно он входил в топ-20, а сейчас изо всех сил пытается вернуться в первую сотню.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Родионова в этом матче можно поставить за 2.46, победу Гарина букмекеры предлагают за 1.55.
Прогноз: это явно не тот случай, где есть смысла ставить на фаворита. Гарин сейчас может проиграть кому угодно, на что указывают его недавние результаты, в том числе на грунте.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.