Баутиста-Агут
Роберто крайне неудачно провел предыдущие три месяца, по итогам которых свалился в конец первой сотни рейтинга.
Испанец пока так и не смог вернуться на свой прежний уровень после неприятной травмы в середине прошлого сезона.
В текущем сезоне Баутиста-Агут до сих пор выиграл больше одного матча только на одном турнире. Еще в начале января он добрался до четвертьфинала в Гонконге.
На недавнем «Мастерсе» в Майами бывшая девятая ракетка мира с трудом прошел квалификацию, обыграл в первом круге американца Эмилио Наву, после чего уступил Себастьяну Корде.
Кецманович
Миомир тем временем провалил оба недавних «тысячника» в США.
За последние полтора месяца сербский теннисист не выиграл ни матча сразу на четырех турнирах.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Кецманович проиграл итальянцу Лоренцо Сонего, а в Майами уступил китайцу Цзюньчэну Шану.
Но были и позитивные моменты, благодаря которым он по-прежнему находится в топ-50. Например, в Акапулько Кецманович дошел до четвертьфинала.
Но пока что главным успехом Миомира в этом году остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
При этом в контексте предстоящего матча важно обратить внимание вот на какой факт: в прошлом году Кецманович дошел в Эшториле до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агуста в этом матче можно поставить за 2.18, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.69.
Прогноз: у Миомира остались не лучшие воспоминания после предыдущих встреч с испанцем. Роберто ведет в личных встречах с Кецмановичем со счетом 5-0. В прошлом году Баутиста-Агут обыграл серба в Софии, но здесь также стоит отметить, что в том матче было сразу три тай-брейка. Скорее всего, такой же нервной получится и предстоящая игра.
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