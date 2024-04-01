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    Баутисте-Агуту и Кецмановичу снова понадобится решающий тай-брейк?

    Баутиста-Агут — Кецманович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Эшториле 1 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Кецманович
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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира в португальском Эшториле. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 14:00 мск. Баутиста-Агут — Кецманович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Баутиста-Агут

    Роберто крайне неудачно провел предыдущие три месяца, по итогам которых свалился в конец первой сотни рейтинга.

    Испанец пока так и не смог вернуться на свой прежний уровень после неприятной травмы в середине прошлого сезона.

    В текущем сезоне Баутиста-Агут до сих пор выиграл больше одного матча только на одном турнире. Еще в начале января он добрался до четвертьфинала в Гонконге.

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    На недавнем «Мастерсе» в Майами бывшая девятая ракетка мира с трудом прошел квалификацию, обыграл в первом круге американца Эмилио Наву, после чего уступил Себастьяну Корде.

    Кецманович

    Миомир тем временем провалил оба недавних «тысячника» в США.

    За последние полтора месяца сербский теннисист не выиграл ни матча сразу на четырех турнирах.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Кецманович проиграл итальянцу Лоренцо Сонего, а в Майами уступил китайцу Цзюньчэну Шану.

    Но были и позитивные моменты, благодаря которым он по-прежнему находится в топ-50. Например, в Акапулько Кецманович дошел до четвертьфинала.

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    Но пока что главным успехом Миомира в этом году остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    При этом в контексте предстоящего матча важно обратить внимание вот на какой факт: в прошлом году Кецманович дошел в Эшториле до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агуста в этом матче можно поставить за 2.18, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.69.

    Прогноз: у Миомира остались не лучшие воспоминания после предыдущих встреч с испанцем. Роберто ведет в личных встречах с Кецмановичем со счетом 5-0. В прошлом году Баутиста-Агут обыграл серба в Софии, но здесь также стоит отметить, что в том матче было сразу три тай-брейка. Скорее всего, такой же нервной получится и предстоящая игра.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Кецманович с коэффициентом 1.92. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на теннис. Баутисте-Агуту и Кецмановичу снова понадобится решающий тай-брейк?
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