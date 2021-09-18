Хадсон-Одои может сменить спортивное гражданство ради ЧМ-2022

Нападающий «Челси»готов сменить спортивное гражданство, утверждает Daily Mail.

По информации издания, футболист хочет представлять сборную Ганы на чемпионате мира 2022 года.

Ранее форвард был заигран за сборную Англии. Несмотря на это, по правилам ФИФА он имеет право на переход, поскольку он не представлял Англию в финальной части крупного турнира, а все три его выступления в национальной команде состоялись в возрасте до 21 года.

В любом случае дебютировать за Гану Хадсон-Одои не сможет до ноября 2022 года. Правила гласят, что игрок может начать выступление за другую сборную через три года с момента последнего матча в составе предыдущей команды.