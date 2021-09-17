Гаджиев: «Спартак» оказался не готов к сезону

Бывший тренер ряда клубов РПЛподелился мнением о матче Лиги Европы(0:1).

«Впечатление такое, как и было после "Бенфики". Понятно, что соперник из Польши далеко не тот, он на два порядка ниже классом, но все равно те мысли остались.

"Спартак" оказался не готов к сезону. "Спартак" повыше классом, дома проигрывать никак нельзя было. В концовке игры опасные моменты возникали больше у ворот москвичей. "Спартак" выглядел в этой игре лучше, чем с "Бенфикой".

Клуб правильно сделал, что выразил доверие тренеру. Где тонко, там и рвется, а это тонко заложено во время подготовки к сезону.

По ходу сезона это устранять не так просто. Одно дело, когда значительная пауза и ты приводишь команду в порядок, другое — когда у тебя подряд игры идут, это сделать сложнее», — считает Гаджиев «Р-Спорту».