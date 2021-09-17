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    Гаджиев: «Спартак» оказался не готов к сезону

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    Бывший тренер ряда клубов РПЛ Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче Лиги Европы «Спартак» — «Легия» (0:1).

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Впечатление такое, как и было после "Бенфики". Понятно, что соперник из Польши далеко не тот, он на два порядка ниже классом, но все равно те мысли остались.

    "Спартак" оказался не готов к сезону. "Спартак" повыше классом, дома проигрывать никак нельзя было. В концовке игры опасные моменты возникали больше у ворот москвичей. "Спартак" выглядел в этой игре лучше, чем с "Бенфикой".

    Клуб правильно сделал, что выразил доверие тренеру. Где тонко, там и рвется, а это тонко заложено во время подготовки к сезону.

    По ходу сезона это устранять не так просто. Одно дело, когда значительная пауза и ты приводишь команду в порядок, другое — когда у тебя подряд игры идут, это сделать сложнее», — считает Гаджиев «Р-Спорту».

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