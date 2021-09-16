Сенников: Перспективы у «Локомотива» в Лиге Европы есть

Бывший защитник «Локомотива»высказался о ничейном результате команды с(1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Очень доволен результатом. Вообще, в первом тайме "Локомотив" владел преимуществом и по ударам, и по владению.

Одно очко в таком матче очень многого стоит. Эта ничья — как победа. Сыграли очень достойно, особенно в такой ситуации.

Перспективы у "Локомотива" в Лиге Европы есть. Со всеми соперниками по группе можно играть. Это только начало. Главное — продолжить в том же духе», — сказал Сенников «Матч ТВ».

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Лацио» в гостях, а «Марсель» примет «Галатасарай». Оба матча пройдут 30 сентября.