«Динамо» Загреб — «Вест Хэм»: счет матча 0:2, обзор голов

нанес поражение загребскомув выездном матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Майкл Антонио Фото: whufc.com

Встреча группы H, которая прошла на стадионе «Максимир», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

По голу забили Майкл Антонио и Деклан Райс, отличившиеся на 21-й и 50-й минутах соответственно.

Футбол. Лига Европы. Группа H Динамо З — Вест Хэм 0:2 Голы: 0:1 Майкл Антонио (22'), 0:2 Деклан Райс (50') Динамо З: Доминик Ливакович, Josip Sutalo, Rasmus Lauritsen, Кевин Теофиль-Катерин (Deni Juric, 46'), Стефан Ристовски (Садех Мохаррами, 63'), Ариян Адеми, Josip Misic (Марко Толич, 75'), Бартол Франьич, Лука Иванушец (Амер Гояк, 84'), Бруно Петкович, Мислав Оршич (Лука Менало, 83') Вест Хэм: Майкл Антонио (Андрей Ярмоленко, 83'), Пабло Форнальс (Артур Масуаку, 83'), Мануэль Лансини (Саид Бенрахма, 51'), Никола Влашич (Джаррод Боуэн, 69'), Томаш Соучек, Деклан Райс (Марк Ноубл, 82'), Аарон Крессвел, Исса Диоп, Курт Зума, Райан Фредерикс, Лукаш Фабиански Предупреждения: Мануэль Лансини (32'), Josip Misic (67')

В параллельной встрече этой группы «Генк» в гостях одолел венский «Рапид» со счетом 1:0 благодаря голу Пола Онуачу в компенсированное время второго тайма.

Футбол. Лига Европы. Группа H Рапид В — Генк 0:1 Рапид В: Пол Гартлер, Филип Стойкович, Лео Граймль (Kevin Wimmer, 83'), Максимильян Хофман, Максимилиан Улльман (Jonas Auer, 74'), Кельвин Аразе (Торстен Шик, 58'), Эмануэль Айву, Срджан Граховац (Деян Петрович, 58'), Marco Gruell, Таксиархис Фунтас (Кристоф Кнасмюлльнер, 74'), Еркан Кара Генк: Дзюня Ито, Пол Онуачу, Тео Бонгонда (Mike Tresor, 46'), Брайан Хейнен, Carel Eiting (Марк Маккензи, 90'), Kristian Thorstvedt, Gerardo Arteaga, Джон Лукуми, Карлос Куэста, Daniel Munoz, Мартен Вандевордт Предупреждения: Максимилиан Улльман (26'), Эмануэль Айву (29'), Daniel Munoz (57'), Пол Онуачу (80'), Лео Граймль (82'), Деян Петрович (86'), Торстен Шик (89')

В следующем туре «Вест Хэм» примет «Рапид», а «Генк» дома сыграет с загребским «Динамо».