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    «Црвена Звезда» одолела «Брагу», «Мидтьюлланд» поделил очки с «Лудогорцем»

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    Сербская «Црвена Звезда» обыграла португальскую «Брагу» в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F.

    «Црвена Звезда»
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    «Црвена Звезда»

    В составе победителей отличились Милан Родич (74-я минута) и Александар Катаи (85). За португальцев гол забил Вендерсон Галено (76).

    Футбол. Лига Европы. Группа F
    Црвена Звезда — Брага 2:1
    Голы: 1:0 Милан Родич (75'), 1:1 Вендерсон Галено (76'), 2:1 Александар Катай (пенальти) (85') Црвена Звезда: Милан Борян, Марко Гобелич, Милош Дегенек, Александар Драгович, Милан Родич, Секу Саного Жуниор (Радован Панков, 87'), Мирко Иванич, Эль-Фарду Бен Набуан (Луа Дьони, 39'), Гелор Канга, Александар Катай (Slavoljub Srnic, 86'), Richairo Zivkovic (Ненад Крстичич, 65') Брага: Рикарду Орта (Нуну Секейра, 89'), Абель Руис (M.Gonzalez, 70'), Лукас Пиазон (Фабиу Мартинш, 78'), Вендерсон Галено, Али Мохамед, Lucas Mineiro (Андре Орта, 78'), Диогу Лейте, Паулу Оливейра, Витор Тормена, Fabiano Silva (Yan Couto, 86'), Матеус Предупреждения: Lucas Mineiro (67'), Али Мохамед (71'), Ненад Крстичич (78')

    В параллельном матче группы F датский «Мидтьюлланн» дома сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» — 1:1.

    Уже на 3-й минуте Густав Исаксен вывел хозяев вперед, но Кирилл Десподов спустя полчаса сравнял счет.

    Футбол. Лига Европы. Группа F
    Мидтьюлланн — Лудогорец 1:1
    Голы: 1:0 Густав Исаксен (3'), 1:1 Кирилл Десподов (32') Мидтьюлланн: Elias Olafsson, Хенрик Далсгор, Эрик Святченко, Жуниньо, Йоэль Андерссон, Raphael Onyedika, Эвандер Феррейра, Паулинью (Дион Колс, 86'), Густав Исаксен (Victor Lind, 75'), Хуниор Брумадо (Авер Мабиль, 75'), Пионе Систо (Шарлес, 86') Лудогорец: Элвис Маню (Пиерос Сотириу, 54'), Кирилл Десподов (Мэвис Тчибота, 60'), Сантана Алекс (Доминик Янков, 74'), Бернард Текпетей (Оливье Вердон, 74'), Стефан Баджи, Клод Гонсальвес, Антон Недялков (Шакилль Пинас, 54'), Игорь Пластун, Жозуэ, Сисиньо, Kristijan Kahlina Предупреждения: Стефан Баджи (35'), Сантана Алекс (45 + 8'), Raphael Onyedika (85'), Сисиньо (90 + 8')

    После этой победы «Црвена Звезда» набрала три очка и вышла в лидеры группы, «Брага» расположилась на четвертом месте.

    В следующем туре «Црвена Звезда» сыграет в гостях с «Лудогорцем», а «Брага» на своем поле примет «Мидтьюлланн».

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