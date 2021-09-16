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    Бубнов заявил, что «Спартак» близок к последнему месту в группе Лиги Европы

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    Трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов прокомментировал поражение московского «Спартака» от варшавской «Легии» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

    «Спартак» — «Легия»
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    «Спартак» — «Легия»

    «Не работали фланги — заменили Айртона и Мозеса, но не помогло. Совершенно не ладилась игра у Промеса, Ларссон и Понсе также провели посредственный матч, как в общем-то все легионеры.

    Потеряли Зобнина, проиграли дома самому реальному конкуренту по группе. "Спартак" провел очень плохой матч и уже со старта имеет мало шансов на выход из группы. Реальнее теперь видится перспектива последнего места», — цитирует Бубнова Sportbox.

    Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет «Наполи». Матч состоится 30 сентября.

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