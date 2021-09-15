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    Черчесов: У «Спартака» еще ничего не потеряно, впереди пять матчей

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    Бывший главный тренер «Спартака» и «Легии» Станислав Черчесов прокомментировал поражение красно-белых в матче с варшавским клубом (0:1) в Лиге Европы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Вчера у меня состоялась теплая встреча с владельцем польской "Легии" Дариушем Миодуски и главным тренером Чеславом Михневичем.

    Мы говорили на многие темы, но не касались предстоящей игры. Благодарю коллег за внимание и за подаренную мне персональную клубную футболку.

    Сегодня с интересом посмотрел на стадионе в Тушино матч между "Спартаком" и "Легией". Игра получилась напряженной, что не удивительно — для обеих команд было очень важно начать евротурнир с победы.

    Мне показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не смогли реализовать свои моменты. И это стало ключевым фактором в матче такого уровня.

    В результате в концовке встречи одна из контратак "Легии", которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой.

    Что касается "Спартака", то у него еще ничего не потеряно. Понятно, что впереди пять матчей с непростыми соперниками, но на этой дистанции вполне можно исправить положение.

    А если в следующих двух домашних матчах болельщиков на стадионе будет больше, то шансы на положительный результат увеличатся», — сказал Черчесов «Спорт-Экспрессу».

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