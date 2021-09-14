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    Мората и Дибала сыграют в атаке «Ювентуса» против «Мальме»

    «Мальме» — «Ювентус»: прогноз, составы и коэффициенты

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    Стали известны составы «Мальме» и «Ювентуса» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    Встреча группы H пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 22:00 мск.

    «Мальме»: Диавара, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Риекс, Брорссон, Инносент, Ракип, Кристиансен, Колак, Бирманчевич.

    «Ювентус»: Щенсны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Рабьо, Бентанкур, Локателли, Куадрадо, Дибала, Мората.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 1.62, на успех «Мальме» — 6.95, на ничью — 4.44. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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