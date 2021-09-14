В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов шведский «Мальме» 14 сентября на своем поле сыграет против туринского «Ювентуса». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Мальме» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

Чемпион Швеции проделал длинный путь к групповому этапу самого главного еврокубка. Он прошел аж четыре этапа квалификации.

На первой стадии «Мальме» не без труда справился с латвийской «Ригой» (1:0 и 1:1), а затем с таким же сценарием прошел и финский клуб ХИК (2:1 и 2:2).

На третьем этапе отбора «небесно-голубые» довольно-таки неожиданно выбили шотландский «Рейнджерс», дважды победив по 2:1, а на последнем раунде квалификации они одолели болгарский «Лудогорец» — 2:0 и 1:2.

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К данному поединку «Мальме» подходит после ничьей с «Норрчепингом» 1:1 в рамках чемпионата Швеции, где он ведет борьбу за золотые награды и сейчас немного отстает от лидера.

«Ювентус»

«Ювентус» в прошлом сезоне впервые за долгие годы не стал чемпионом Италии, отдав Скудетто «Интеру».

Туринцы завершили минувшее итальянское первенство на четвертой позиции, рискуя до последнего тура остаться без Лиги чемпионов. Но победа в заключительном матче Серии А над «Болоньей» 4:1 позволила им принять участие в самом престижном евротурнире.

После завершения сезона в «Старую синьору» вновь на пост главного тренера пришел Массимилиано Аллегри, сменивший на этом посту Антонио Конте. А перед самым закрытием трансферного окна команду покинул Криштиану Роналду, перешедший в «МЮ».

Новый же розыгрыш Серии А «черно-белые» начали неудачно. На старте турнира они расписали мировую с «Удинезе» 2:2, после чего поочередно уступили 0:1 дома «Эмполи» и 1:2 в гостях «Наполи» накануне.

В 2014 году эти клубы уже играли на групповой стадии ЛЧ. И тогда дважды победили итальянцы по 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.51.

На викторию «Мальме» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.68.

Даже несмотря на неудачный старт в Серии А, «Юве» в этом матче выглядит безоговорочным фаворитом и должен исправиться за неудачи на внутренней арене, уверенно победив шведов. Наш прогноз на данный поединок — победа «Ювентуса» с форой (-1).